شكرا لقرائتكم خبر عن «الاحتياطي الفيدرالي» يضخ 2.3 تريليون دولار دعماً للشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، تفاصيل خطة دعم الشركات المتوسطة وتتضمن ضخ تمويل بقيمة 2.3 تريليون دولار لمساعدة الشركات التي لا يقل عدد موظفيها عن 10 آلاف موظف ووصلت عائداتها في العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار. وتتضمن الخطة توفير قروض من مليون دولار إلى 25 مليون دولار.

وقال رئيس المجلس جيروم باول، إن الدولة يجب أن تضع مواجهة الأزمة الصحية على رأس أولوياتها وأن توفر الرعاية للمصابين وتعمل على الحد من انتشار الفيروس.(وكالات)

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