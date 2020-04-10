شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد العربي» يطلق الدفعة الثانية من قرض السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الصندوق في 8 إبريل 2020 الدفعة الثانية من القرض العادي المبرمة اتفاقيته مع حكومة جمهورية السودان في تاريخ 16 مارس 2019، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويساعدها على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.. ويدرس الصندوق حالياً طلبات عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «النقد العربي» يطلق الدفعة الثانية من قرض السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.