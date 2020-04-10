«المالية» تطلق نظاماً ذكياً لميزانيات الوظائف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة المالية وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، النظام الذكي لميزانيات الوظائف، انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الذكية لدولة الإمارات، وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير كافة الأنظمة الإلكترونية وبما يخدم مختلف الجهات الحكومية.

ويعد النظام الأول من نوعه في المنطقة، بما يقدمه من خصائص وخدمات تقوم على ربط ميزانية الوظائف مع التنفيذ الفعلي والاحتساب الآلي للوفورات المحققة عن التنفيذ، ومرونة استخدامها بالميزانية، الأمر الذي يحقق الاستفادة الأمثل من الوقت والجهد ويلغي كافة المعاملات الورقية بنسبة 100%.

وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أهمية إطلاق النظام الذكي لتعديل ميزانيات الوظائف باعتباره خطوة ترتقي بعملية إعداد وتنفيذ وأتمتة مشروع الميزانية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ إذ يوظف النظام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي ليكفل سلامة النظام المالي. وأشار إلى المكانة المهمة التي تحتلها وزارة المالية كواحدة من أهم الجهات الرائدة عالمياً في مجال توفير الخدمات المالية الذكية؛ حيث اتخذت الوزارة العديد من الخطوات الاستشرافية والاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من تقنياتها في توفير الخدمات للجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وتضمنت الإجراءات التي تندرج تحت مظلة النظام الجديد ويوفرها للمتعاملين: طلبات التذويب، والاستحداث، والتسوية وتغيير العقود؛ إجراء المناقلات المالية اللازمة لتنفيذ كافة الإجراءات على مستوى التوليفة المحاسبية على النظام المالي الاتحادي؛ عكس كافة التعديلات على مشروع ميزانية السنة التالية؛ وسد فروق الكُلفة المالية التي تنتج عن التغيرات الطبيعية في ميزانية الوظائف؛ الموافقات اللازمة على الطلبات وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمستخدمين؛ احتساب الوفر المحقق على بنود الرواتب آلياً، وتجميعها في الحساب الوسيط لميزانية الوظائف، مما يتيح للمستخدم المرونة في استخدام وفورات الميزانية وإعطاء صورة دقيقة عن تنفيذ ميزانية الوظائف.