4.2 % نمو الدخل العقاري لـ«صندوق الإمارات ريت» خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نما إجمالي الدخل العقاري في صندوق «الإمارات ريت» 4.2% في 2019 ليصل إلى 72.9 مليون دولار (267.6 مليون درهم) في حين انخفض إجمالي النفقات العقارية 14.9% من عام لآخر ليبلغ 14.2 مليون دولار (52.2 مليون درهم). وبلغ دخل الإيجارات 64.5 مليون دولار (236.7 مليون درهم)، بزيادة 5.1% من عام لآخر.

سجل الصندوق خسارة إجمالية 26.3 مليون دولار (96.7 مليون درهم) خلال 2019 بسبب أحوال السوق الصعبة؛ وذلك عندما تمّ إدراج خسارة 30.0 مليون دولار (110.2 مليون درهم) تعود للتقييم العادل اعتباراً من 31 ديسمبر 2019. وبلغ صافي قيمة الأصول 469.7 مليون دولار (1.7 مليار درهم) أو 1.57 دولار للسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2019.