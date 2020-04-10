الرياض وموسكو تخطان ملامح اتفاق تاريخي يفوق «طموحات ترامب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خفض إنتاج النفط بين 10 و15 مليون برميل يومياً، لم يرقَ إلى طموحات قيادة «أوبك بلس»، الرياض، وموسكو، فالمطروح على طاولة البحث اليوم يفوق طموحات الرئيس الأمريكي بكثير.فقد قالت مصادر من «أوبك»، وأخرى روسية، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول، ودولاً أخرى منتجة للنفط، أجرت محادثات، الخميس، بشأن تخفض غير مسبوق للإنتاج العالمي يصل إلى 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 20% من الإمدادات العالمية، لدعم الأسعار المتضررة بشدة من أزمة فيروس كورونا وبحسب تقرير لـ«رويترز»، فإن المحادثات يشوبها التعقيد، بسبب خلاف بين السعودية ، أكبر منتجي أوبك، وروسيا غير العضو في المنظمة، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، لكن مصادر من «أوبك»، وروسيا، قالت إنهما تمكنتا من التغلب على خلافاتهما.وقال مصدر (أوبك): «ذاك اتفاق عالمي»، من دون أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك، وهو ما تصر عليه روسيا، ومنتجو «أوبك».وقد تراجع الطلب العالمي على الوقود بما يصل إلى 30% بعدما أدت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس لتوقف الطائرات، والحد من استخدام السيارات، وكبح النشاط الاقتصادي. لذلك، فإن خفضاً بمقدار 20 مليون برميل يومياً لا يكفي.وبلغت أسعار خام القياس العالمي «برنت» أدنى مستوى في 18 عاماً، الشهر الماضي، ويجري تداول الخام بأقل من 34 دولاراً للبرميل، أي عند نصف مستويات نهاية 2019، ما وجّه ضربة عنيفة لميزانيات الدول المنتجة للخام، وصناعة النفط الصخري الأمريكي عالية التكلفة.

الرئيس الأمريكي

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه توصل إلى صفقة مع السعودية، وروسيا، يمكن أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية بين 10 ملايين، و15 مليون برميل يومياً، بما يعادل 10% إلى 15% من الإمدادات العالمية، وهو خفض غير مسبوق.

وبلغ أكبر خفض للإنتاج وافقت عليه «أوبك» على الإطلاق 2.2 مليون برميل يومياً خلال أزمة 2008 المالية.

وأشارت مصادر في «أوبك» إلى أن خفضاً كبيراً كهذا ممكن إذا شاركت الولايات المتحدة. لكن واشنطن لا تُبدي استعداداً للمشاركة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن اتفاقاً جديداً على الخفض «صعب» من دون مشاركين آخرين.

وكانت الولايات المتحدة دُعيت لكن من غير الواضح إن كانت شاركت في الاجتماع المنعقد عن بعد. وسبق أن قالت واشنطن إن الإنتاج الأمريكي ينخفض تدريجياً بسبب انخفاض الأسعار، لكن روسيا تقول إن ذلك ليس بمنزل تخفيض للإنتاج.

خط الأساس

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ولم تتضح بعد، المستويات التي تقترحها موسكو، والرياض، أن يكون الخفض منها. وكانت موسكو تقول إنه يتعين أن تكون التخفيضات من مستويات إنتاج الربع الأول من العام. وتقول السعودية إن خط الأساس يجب أن يكون من إبريل/ نيسان عندما قفز إنتاجها بشكل كبير.

وقال جولدمان ساكس، ويو.بي.إس، الخميس، إن التخفيضات المقترحة، رغم ضخامتها، لن تكفي لمعالجة التراجع الهائل في الطلب العالمي، وتوقعا إمكانية انخفاض أسعار الخام إلى 20 دولاراً للبرميل، بل وأقل من ذلك.

وقال جولدمان ساكس، في مذكرة «في نهاية المطاف، حجم صدمة الطلب هو ببساطة أكبر بكثير من أي خفض منسق للإمدادات».

وانهار الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 48 في المئة إلى 5.1 مليون برميل يومياً، في الأسابيع الثلاثة المنتهية في الثالث من إبريل/ نيسان.

اجتماع «العشرين»

واجتماع «أوبك بلس»، الخميس، سيعقبه مؤتمر بالهاتف، الجمعة، لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، تنظمه السعودية أيضاً.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لتلفزيون العربية، الخميس، إن محادثات الجمعة قد تشهد إعلان دول مستوردة للنفط عن خطط لمشتريات بهدف بناء احتياطياتها الاستراتيجية، ودعم الطلب.

وقد تأمر عدة ولايات أمريكية الشركات الخاصة بالحد من الإنتاج بموجب سلطات يندر استخدامها. وتجتمع الجهة التي تنظم صناعة النفط في ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، حيث تنتج نحو خمسة ملايين برميل يومياً، يوم 14 إبريل/ نيسان لبحث تخفيضات محتملة. لكن ترامب لم يُبد أي رغبة في خفض إنتاج بلاده، بل وحذر من أن لديه خيارات كثيرة إذا أخفقت السعودية، وروسيا، في الاتفاق على تخفيضات للإنتاج.

وأوردت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن أي تخفيضات ستستمر على الأرجح ثلاثة أشهر بدءاً من مايو/ أيار.