شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تسعى لاقتراض 500 مليار ين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت شركة «نيسان موتورز» قروضاً بقيمة 4.6 مليار دولار، مع معاناة الشركة من انخفاض المبيعات؛ بسبب تأثيرات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصرفيين مطلعين على الأمر، اليوم الخميس، قولهم: إن الشركة اليابانية العاملة في مجال السيارات تسعى للحصول على قروض بقيمة 500 مليار ين (4.6 مليار دولار) من المقرضين بما في ذلك 3 بنوك يابانية كبرى.

وتسعى شركة إنتاج السيارات للحصول على تمويل من «مجموعة ميزوهو المالية»، وشركة «سوميتومو فاينانشال جروب»، و«ميتسوبيشي.يو.إف.جيه فاينانشال جروب»، وكذلك بنك التنمية الياباني المدعوم من الدولة.

وعلى الرغم من أن نيسان كافحت من أجل تحسين أدائها بعد القبض على كارلوس غصن، قال الرئيس التنفيذي للعمليات أشواني جوبتا: إن الشركة تخطط لاستخدام أصولها الحالية بدلاً من بيعها.

وتشهد شركات صناعة السيارات انخفاضاً حاداً في المبيعات وتسريح العمالة؛ بسبب توقف الإنتاج في جميع أنحاء العالم، مع خفض تصنيفاتهم الائتمانية؛ بسبب تفشي «كوفيد-19».

وكانت شركة تويوتا موتور جورب طالبت خط ائتمان بقيمة تريليون ين من بنكين يابانيين رئيسيين؛ لتأمين تمويلات السيولة.

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