شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يستنزف ثروة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مجلة فوربس، في ترتيبها السنوي لأثرياء العالم هذا الأسبوع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد خسر نحو مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب تضرر أعماله الناتج عن عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفقاً لما ذكرته المجلة، تقدر صافي ثروة ترامب حالياً بـ 2.1 مليار دولار بانخفاض من 3.1 مليار دولار في أوائل مارس/ آذار الماضي.

وفي شهرين، كلف «كوفيد-19» أغنى 100 ملياردير في العالم خسائر تقدر بنحو 408 مليارات دولار أمريكي. وتعرض «برنارد أرنو» الرئيس التنفيذي لشركة «إل.في.إم.إتش» لأكبر خسارة، بعد أن تراجعت ثروته بقيمة 30 مليار دولار إلى 77 مليار دولار.

وخسر أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، 9 مليارات دولار في شهرين، بثروة صافية تبلغ 131 مليار دولار أمريكي.

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