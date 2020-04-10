بنوك العالم تستنفر.. 8 تريليونات دولار في مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن العالم يواجه اليوم أزمة غير مسبوقة، حيث أثر فيروس «كوفيد -19» سلباً، وبحدّة، في المناحي الاجتماعية، والاقتصادية، بسرعة الضوء، وبقدر لم نشهده في عصرنا الحالي.

وقالت جورجيفا في كلمة، اليوم الخميس، إن الجائحة تسببت بخسارة فادحة في الأرواح، كما أن الإغلاق التام أثر، وبحدّة، في الأنشطة الاقتصادية، وفي حياة المليارات من البشر.

وأضافت جورجيفا، أن الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات ركود حاد، فعلى الرغم من أن الرؤية ما زالت مشوبة بالغموض حول فترة استمرار الوضع الراهن، إلا إنه بات من الواضح أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود في 2020. ويتوقع الصندوق أن تكون التداعيات الاقتصادية الأسوأ على الإطلاق، منذ الكساد العظيم. قائلة: قبل نحو 3 أشهر كنا نتوقع أن تحقق اقتصادات 160 من الدول الأعضاء نمواً إيجابياً في إجمالي الناتج المحلي للفرد، أما اليوم، فالصورة اختلفت كلياً، ونتوقع انكماش الناتج المحلي للفرد في أكثر من 170 دولة من الدول الأعضاء في الصندوق، في العام الجاري.

وأشارت إلى أنه، ووفقاً للسيناريو الأساسي للصندوق، وفي حال بدأت حدة الأزمة تتراجع في النصف الثاني من العام الجاري، وتم السماح لعودة الأنشطة الاقتصادية بصورة تدريجية، فمن المتوقع أن يكون هناك تعاف نسبي في 2021.

100 مليار دولار

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وقدرت حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي غادرت الأسواق الناشئة على مدى الشهرين الماضيين بنحو 100 مليار دولار، أي ما يزيد على 3 أضعاف الاستثمارات التي غادرت المنطقة خلال الأزمة المالية العالمية.

وقالت إن ما يشجع هو الاستجابة القوية لدول العالم التي ضخت إلى اليوم محفزات مالية تزيد على 8 تريليونات دولار للنهوض باقتصاداتها في مواجهة تداعيات أزمة كورونا. إضافة إلى التدابير النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية حول العالم لدعم النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أن هناك ما يمكن القيام به في هذه المرحلة الصعبة، ولخصت المطلوب في خطة من 4 بنود، لافتة إلى أهمية مد خطوط الدعم للأسر، والشركات لتخفيف ضغوط السيولة الحالية، ومنعها من التحول إلى مشاكل إعسار تعيق التعافي ما بعد انقضاء الأزمة.

وأوضحت قائلة إن البند الأول من الخطة هو مواصلة جهود تعزيز الرعاية الصحية والمساعدة في وضع حد لتفشي الفيروس، وانتشاره، والثاني توفير الدعم المالي لصيانة النمو وحماية الاقتصاد، ومساعدته على التعافي بعد الأزمة. وتخفيف الضغوط على النظام المالي، وتفادي أوجه الضعف، وأخيراً على الاقتصاد العالمي التحضر، والتخطيط لكيفية التعافي من تبعات الأزمة.

استعداد لضخ التمويل

وأكدت أن الصندوق على استعداد لضخ التمويل اللازم للدول المحتاجة، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية لقدرات الصندوق التمويلية تصل إلى تريليون دولار، وقالت إن الصندوق إلى الآن تلقى أكثر من 90 طلب مساعدة وتمويل من الدول الأعضاء، وهو ينظر فيها تباعاً. وأضافت إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على مضاعفة مرافق الطوارئ للوفاء بمتطلبات تمويل تقدر بنحو 100 مليار دولار. ويدرس الصندوق حالياً، مع الدول المانحة، إمكانية رفع قيمة صندوق الأزمات والطوارئ إلى 1.4 مليار دولار.

وقالت إن الصندوق يدعو مع البنك الدولي الجهات الدائنة الرسمية لتجميد خدمة ديون الدول الأكثر فقراً لمساعدتها في مواجهة الأزمة.