باول: الأزمة سريعة ونادرة والانتعاش سيكون قوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية «نادرة للغاية» لكنّه توقّع أن يسجّل اقتصاد البلاد انتعاشا قوياً بعد انتهاء جائحة كوفيد-19.

وقال باول إن الاقتصاد يتّجه «بسرعة مقلقة» نحو نسبة «بطالة مرتفعة للغاية» عندما تعيد الشركات فتح أبوابها، مضيفا أن «كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الانتعاش الاقتصادي، متى أتى، يمكن أن يكون قويا».

و أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الخميس عن سلسلة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 2.3 تريليون دولار من أجل «دعم الاقتصاد».

ويوجه البرنامج على نحو التخصيص إلى الشركات والأسر والسلطات المحلية التي تعاني أزمة سيولة جراء توقف نشاط قطاعات اقتصادية واسعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان «ستساعد هذه التمويلات الأسر والشركات من كافة الأحجام وتوفر موارد للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات لتقديم مساعدة حيوية في زمن الجائحة».

وأضاف البيان الموقع باسم مدير الاحتياطي جيروم باول أن «دور الاحتياطي الفيدرالي هو توفير أكبر قدر ممكن من الانعاش والاستقرار خلال هذه الفترة التي تشهد محدودية النشاط الاقتصادي، وستساعد الاجراءات التي اتخذناها اليوم على ضمان أن يكون التعافي المرتقب متيناً قدر الإمكان».

وتشمل التدابير الجديدة إدخال تغييرات على مشاريع دعم قائمة وتعزيزها، إضافة إلى استحداث أخرى.

ومن أجل «ضمان تدفقات القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة»، استحدث الاحتياطي الفيدرالي برنامجا جديدا لشراء ما يصل إلى 600 مليار دولار من القروض التي تملكها تلك الشركات بدعم من المخصصات التي أقرها الكونغرس الشهر الماضي والتي تبلغ قيمتها 2000 مليار دولار.

ووفقا للاحتياطي، سيدعم البرنامج الشركات «التي كانت في وضع مالي جيد قبل الأزمة عبر منح قروض على أربعة أعوام للشركات التي توظف ما يصل إلى 10 آلاف عامل أو التي لا تتجاوز مداخيلها 2,5 مليار. وسيتم تأجيل تسديد الأصل والفائدة لعام».

وتابع البيان أن وزارة الخزانة تدعم أيضا برنامج الاحتياطي الفيدرالي من أجل «مساعدة سلطات الولايات والمناطق المحلية على التعامل مع ضغوط التدفق النقدي التي سببتها جائحة كورونا».

وستوفر آلية اعتمدت خصيصاً ما يصل إلى 500 مليار دولار للولايات والبلديات عبر شراء ديون قصيرة الأمد