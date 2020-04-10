الإمارات للشحن تتوسع إلى 50 وجهة عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت الإمارات للشحن الجوي مجدداً التزامها تسهيل نقل المنتجات الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى إلى الأسواق العالمية في ظل تفشي وباء «كوفيد-19»، حيث اتخذت سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن لربط مزيد من الوجهات العالمية. وتشغل الناقلة حالياً رحلات إلى 51 وجهة حول العالم، وتخدم حالياً 19 وجهة منها بطائرات الشحن البوينج 777F التي توفر طاقة تزيد على 100 طن في كل رحلة، و38 وجهة بطائرات الركاب البوينج 777 التي تصل طاقتها إلى 50 طناً.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «لا يزال الشحن الجوي الوسيلة الأسرع لنقل الإمدادات الأساسية للدول الأكثر حاجة إليها، وتعزز شبكة وجهاتنا الموسعة خطوط التواصل بين مختلف الوجهات العالمية. لقد قمنا بتكييف عملياتنا خلال الأسبوعين الماضيين لنقل المنتجات في عنابر الشحن لطائرات الركاب. كما وسعت الإمارات للشحن الجوي شبكة وجهاتها التي تخدمها برحلات يومية، وتشمل الوجهات التي تخدمها رحلات شحن بطائرات الركاب بانكوك والدار البيضاء وجوهانسبرج وسنغافورة وتايبيه».

وشغلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسبوع المنتهي في 4 إبريل 2020، ما يزيد على 160 رحلة بطائرات الشحن البوينج 777F و90 رحلة بطائرات الركاب. كما شغلت خلال الأسبوع الذي تلاه 160 رحلة شحن على طائرات الركاب فقط. ونقلت جميع عمليات مناولة الشحنات في دبي إلى مطار دبي الدولي.

عمليات التشارتر

شغلت الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن والركاب. وزاد عدد رحلات التشارتر التي شغلتها الناقلة منذ بداية شهر إبريل على 30 رحلة ربطت أكثر من 20 وجهة عالمية. ونقلت على هذه الرحلات إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه والأقنعة الواقية ومعقمات اليدين ومعدات المستشفيات بالإضافة إلى الأدوية والمواد الخام وقطع الغيار.

وشملت أبرز الشحنات التي نقلتها الإمارات للشحن الجوي على رحلات تشارتر خلال الفترة من 7- 9 إبريل المنتجات التالية:

100 طن من أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من جوانزو إلى دبي في 7 إبريل.

100 طن من الإمدادات الطبية شملت أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من شنجهاي إلى مومباي في 8 إبريل.

100 طن من المستلزمات الوقائية من شنجهاي إلى دبي على طائرة شحن 777 بتاريخ 8 إبريل. وسوف تنقل هذه الإمدادات إلى بوخارست يومي 10 و11 إبريل على أربع رحلات منفصلة بطائرات ركاب من طراز بوينج 777، ما يزيد على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى لوس أنجلوس في 8 إبريل على طائرة ركاب من طراز بوينج 777. وكانت هذه أول رحلة شحن إلى أمريكا الشمالية تشغلها الإمارات للشحن الجوي باستخدام طائرة ركاب، نقلت مليون طقم فحص «كوفيد-19» إلى ساو باولو الخميس 9 إبريل. وكانت نقلت 500 ألف طقم إلى ساو باولو في 30 مارس.

وتوظف فريقاً حيوياً وسريع الاستجابة لتنظيم رحلات التشارتر. وتمكن الفريق في بعض الحالات من تنظيم رحلات شحن في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب لرحلة تشارتر.

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جهود عالمية

يعمل فريق الإمارات للشحن الجوي في مقر الناقلة الرئيسي بدبي وحول العالم على مدار الساعة لضمان النقل الآمن والفعال للشحنات على الرغم من الظروف الحالية.

وقال نبيل سلطان: «يلتزم فريق عملنا، في ظل هذه الظروف الحرجة، بضمان نقل الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والسلع الضرورية الأخرى للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم وذلك دون أي مساومة على مستويات الخدمة العالية التي تميز الإمارات للشحن الجوي. ونحن نقدر الجهود المستمرة التي يبذلها فريقنا ومساهمتهم في نجاح عملياتنا».

وتعين على عدد من محطات الإمارات للشحن الجوي مثل هونج كونج وأمستردام إدارة عمليات الشحن المتزايدة. وقام فريق هونج كونج بإدارة ما يزيد على 30 رحلة شحن أسبوعياً في حين وصل إلى أمستردام أكثر من 16 رحلة شحن أسبوعياً.

وتمكن فريق الإمارات للشحن الجوي في كراتشي من كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر حجم شحنة تم تحميلها في عنابر الشحن السفلية على طائرة ركاب من طراز بوينج 777-300ER. وقد ساعد الفريق في نقل نحو 62 طناً من المواد الغذائية بما في ذلك الخضار والأسماك واللحوم على رحلة واحدة متجهة إلى دبي.

الإمدادات الغذائية الطبية

نقلت الإمارات للشحن الجوي، ما يزيد على 33 ألف طن من المنتجات سريعة العطب و1700 طن من الأدوية إلى الإمارات منذ مطلع العام الحالي. وجاءت المواد الغذائية من عدة أسواق، بما فيها أستراليا والهند وكينيا وباكستان.

وأكد نبيل سلطان التزام الإمارات للشحن الجوي توفير المواد الغذائية والطبية والإمداد المستمر لها في الدولة. وقال: «تغطي شبكتنا حالياً ما يزيد على 50 وجهة عالمية، ما يضمن لنا نقل الإمدادات الغذائية والطبية باستمرار من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

وعلى الصعيد العالمي، نقلت الإمارات للشحن الجوي ما يزيد على 93 ألف طن من المنتجات سريعة العطب وأكثر من 20 ألف طن من الأدوية. كما نقلت ما يزيد على 3000 طن من الإمدادات الطبية لمكافحة انتشار وباء «كوفيد-19» عبر العالم.