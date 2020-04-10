تعاملات عقارية مفاجئة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل السوق المحلي في دبي 10243 معاملة عقارية خلال شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة نمو لامست 10% في حجم معاملات مبيعات العقارات المسجلة، مقارنة بـ9317 معاملة في الربع الأول من عام 2019، وهي الأعلى منذ 2017 بمقارنة ربعية، حسب بيانات «داتا فايندر».

وشهد السوق العقاري المحلي في دبي منذ النصف الثاني من عام 2019، تحولًا تصاعدياً في معاملات المبيعات بأشهر متعددة من الأرقام القياسية في ما يتعلق بأحجام المبيعات. واستمر هذا الاتجاه حتى الربع الأول من عام 2020، مع زيادة حجم المعاملات على أساس شهري.

وخلال الوضع الحالي، المتعلق بانتشار فيروس «كورونا» وتداعياته السلبية على الاقتصاد العام، من الواضح أننا نشهد تباطؤاً في المعاملات، ولكن نظراً للجهود والسياسات الاستباقية والسريعة والحادة التي تبذلها الحكومات، أعتقد أننا سنجتاز هذه الفترة الصعبة بشكل أسرع من معظمها، وسيبدأ سوق العقارات في التعافي من جديد.

* منذ بداية العام الجاري 2020، سجل سوق الرهن العقاري خلال شهر مارس وحده أكثر من 1209 تسجيلات للرهن العقاري، بنسبة نمو بلغت 24.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وهو الأكبر من حيث عدد التعاملات منذ أكتوبر 2019.

* كانت المناطق الخمس الأولى التي شهدت أعلى معاملات مبيعات عقارات عامة في السوق الثانوي خلال مارس 2020، هي «وسط مدينة برج خليفة» (223 صفقة)، و«الخليج التجاري» (217)، و«مرسى دبي» (182)، و«مدينة محمد بن راشد» (145)، و«قرية جميرا الدائرية» (132).

* بالنسبة للمبيعات على الخارطة، جاءت أفضل 5 مناطق أداء في دبي، «الخليج التجاري» (149)، و«سط المدينة برج خليفة» (144)، و«مدينة محمد بن راشد» (120)، و«قرية جميرا الدائرية» (88) و«نخلة جميرا» (70).

* في السوق الثانوية، كانت المناطق التي شهدت أكبر مبيعات هي مرسى دبي (147) والمدينة العالمية (109)، ووسط مدينة برج خليفة (79)، وخليج الأعمال (68)، وجميرا بيتش ريزيدنس (66).

* بالنسبة لمبيعات الفيلات/تاون هاوس، جاءت أفضل 5 مناطق أداء في دبي هي: «دبي هيلز استيت» (53 وحدة)، و«دبي الجنوب (37 وحدة)، و«أكويا أكسجين» (35 وحدة)، والمرابع العربية 3 (وحدة 34)»، و«مدينة محمد بن راشد» (29 وحدة).

* في سوق الشقق، كانت المباني التي شهدت أكبر مبيعات هي «برج كراون» في و«سط المدينة ـ برج خليفة» (90 وحدة)، ثم (سيفين ريزيدنس) في «نخلة جميرا» (68 وحدة)، ثم (ذا تراس) ضمن «صبحا هارتلاند» بـ(52 وحدة)، ورابعاً (سيفن سيتي) في «أبراج بحيرات جميرا» (44)، و«برج زادا» في «الخليج التجاري» (40 وحدة).