ماذا تريد الرياض.. ماذا يريد الكرملين؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مصدر مطلع على سياسة المملكة العربية السعودية، أن الرياض تصر على أنها تستطيع خفض إنتاج النفط فقط من مستويات إنتاج سجلتها في الآونة الأخيرة عند 12.3 مليون برميل يومياً، وذلك قبيل انطلاق أعمال اجتماع «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الكرملين لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم بحث أسواق النفط اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة السعودية. وقال المتحدث ردا على سؤال بشأن احتمال حدوث الأمر «لا وجود لمثل تلك الخطط اليوم».

وقال الكرملين ردا على سؤال بشأن موقف روسيا في الاجتماع المقبل لأوبك بلس إن موسكو تريد تحركات منسقة مشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وعما إذا كانت روسيا تلقت تأكيدات بأن أمريكا ستشارك في اتفاق النفط، أشار المتحدث إلى تعليقات لبوتين الأسبوع الماضي بأن من الصعب اتمام الاتفاق بدون انضمام دول أخرى.

وامتنع الكرملين عن التعقيب على تقرير لرويترز ذكر أن روسيا قد توافق على خفض إنتاجها النفطي مليوني برميل.

وفي ضوء ذلك، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لتلفزيون العربية اليوم الخميس إن الدول المستوردة للنفط قد تعلن عن مشتريات للخام لدعم الطلب على الوقود.

ونقل تلفزيون العربية عنه قوله «قد نسمع شراء الدول غدا للنفط لبناء (احتياطيات) استراتيجياتها ودعم الطلب».

وأضاف «سنشهد تعافيا للطلب تماشيا مع حل هذه المشكلة لعودة الاقتصاد العالمي، لكنني لا أتوقع أن يكون هناك» تعافيا سريعا جدا لأسعار النفط.