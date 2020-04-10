شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الجلود تقدم رؤية لتطوير الصناعة ووقف الاستيراد عبر 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الفولى، عضو غرفة صناعة الجلود عضو المجلس التصديرى للجلود ، أن صناعة المنتجات الجلدية فى مصر تحتاج إلى دراسة شاملة للنهوض بها والحد من الاستيراد ودعم الصناعة المحلية التى تكفى حاجة السوق المحلى ويتم تصديرها للدول الأخرى.

ووضع الفولى لـ " الخليج 365 "، رؤية شاملة للنهوض فى صناعة الجلود فى مصر ومنها :

1 لابد أن يدرس البنك المركزي المصري مبادره خاصه بتمويل المصانع المنتجه للمنتجات الجلديه بشكل يقوم علي سرعه الانتاج والتسويق، وسد خانة الاستيراد من الخارج وبطريقه دوواره لكل المصانع ، وخاصه مدفوعات موردى الجلود المصنعه.

2 خفض التعريفه الجمركية علي مستلزمات الانتاج الخاصه بالمنتجات.

Advertisements

3 كل من يوجه إنتاجه للسوق المحلي المصرى الرسمى يحصل علي مميزات ضريبية خاصة

4 إلزام كل المنتجين بوضع تيكيت يبين نوع الجلود المصنوع منها المنتج ( جلود طبيعيه - جلود صناعيه ) .

5 تخصيص منطقه صناعية جديدة لعمل مصانع مستلزمات المنتجات الجلدية .

وأشار عضو غرفة صناعة الجلود إلى أن تنفيذ هذه الدراسة سيخفض فاتورة الاستيراد إلى نسبة لا تقل عن 60 % وستزيد الصادرات علي الاقل بنسبة 300 إلى 400% ، موضحا أنه باالنظر إلى التجربة الصينية فى التطور الصناعي والتجارى والتصديرى سنجد أن دعم كافة الصناعات وتطويرها وتوجيهها إلى السوق المحلى كان أحد اهم الركائز لتطوير الصناعة والانطلاق للأسواق الخارجية.

وأوضح ، أن مصر هي أكبر سوق استهلاكي بمنطقه الشرق الاوسط بتعداد يفوق 100 مليون نسمة ، كما أنها أحد أهم الدول بالمنطقه من ناحية البنية التحتية والطرق والبنوك والاتصالات وسلاسل التجزئه با المنطقة بالكامل ، مما يجعل تطوير الانتاج ودعم السوق المحليه هيا أهم نقطة ارتكاز وتطوير المنظومة .