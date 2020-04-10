شكرا لقرائتكم خبر عن عقد شراكة بين مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية واتحاد مصارف الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية عقد شراكة مع اتحاد مصارف الكويت فى مجال الوساطة والتحكيم، وهو العقد الأول من نوعه الذي يوقعه المركز على صعيد الجمعيات المصرفية العربية، حيث سيقوم المركز بمعالجة كافة الملفات التحكيمية التي تُعرض عليه من قِبل المصارف الكويتيّة، على وجه السرعة، وبشكل دقيق وموثوق، إضافة الى إقامة لقاءات مشتركة مع مدراء الشؤون القانونية للمصارف التابعة لاتحاد مصارف الكويت بشكل مباشر، أو من خلال التواصل عن بعد من أجل تخطي تداعيات وباء كورونا المستجدّ على التواصل المباشر، وذلك بهدف تعريفهم بمميزات مركز الوساطة والتحكيم وكيفية استفادتهم منه.

ويعد مركز الوساطة والتحكيم لدى تتحاد المصارف العربية هو المركز الأول الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية، والعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميّز بالسرعة والفعالیة وبتوفير الحِيدة والعدالة بين المتخاصمين، وذلك من خلال نظامه الأساسي الذي يتضمن في مواده كافة إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم المعتمدة دولياً، وتوفير قائمة راسخة من كبار المحكمين المُعتمدين دولياً والتي بلغت حتى الآن 31 محكماً دولياً، ويهدف عقد الشراكة الموقع مع المصارف الكويتية الى تعزيز التعاون بين الفريقين وإقامة مؤتمرات ودورات تدريبية مشتركة حول الوساطة والتحكيم.

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