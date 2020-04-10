شكرا لقرائتكم خبر عن "نيو سيتي" تعلق العمل في قنا جاردنز وتلتزم بأجور العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة "نيو سيتي" للإسكان والتنمية، وقف كافة الأعمال الإنشائية في المشروع "قنا جاردينز" بمحافظة قنا، لمدة 14 يومًا قابلة للتجديد، مع استمرار صرف رواتب العاملين بها. كما أن الشركة تكفلت لإعالة 400 أسرة من العاملين باليومية في محافظة قنا لدعم عائلاتهم والتخفيف عنهم في ظل وضع سوق العمالة غير المنتظمة.

وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة دكتورة منال حسين إن قرار تعليق كافة الأعمال في مشروع "قنا جاردنز"، يأتي ضمن سلسة التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وأمن الموظفين والعاملين في الشركة، مضيفة أن الشركة ستلتزم خلال تلك الفترة بالرواتب الكاملة لكافة الموظفين والعاملين والعمالة اليومية لديها دون تأخير طوال فترة التعليق.

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وأضافت حسين أنه ما تقوم به الشركة يأتي في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، ومنظمة الصحة العالمية، وحرص الشركة المتخصصة في الإسكان والتنمية على القيام بدورها المجتمعي.