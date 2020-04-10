إحسان عنان: خفض الغاز لـ3 دولارات ينقذ شركات الأسمدة من الخسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إحسان عنان، خبير الأسمدة ، العضو المنتدب السابق لشركة النصر للأسمدة بالسويس ، أن شركات تصنيع الأسمدة المصرية تعانى من أعباء كثيرة أهمها على الإطلاق هو ارتفاع سعر الغاز الطبيعي للضعف مقارنة بالشركات العالمية المنافسة.

وأشار إحسان عنان لـ"الخليج 365 " إن شركات الأسمدة لم تستفد من خفض سعر الغاز مؤخرا، وهو خطوة هامة من الحكومة ،لدعم الصناعة وزيادة تنافسيتها ، موضحا أن الغاز يستخدم فى صناعة الأسمدة كخامة وكطاقة فى نفس الوقت مما يجعله يمثل أكثر من 70% من تكاليف الانتاج.

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وأضاف أن خفض الغاز ل3 دولارات ، خطوة هامة لإنقاذ شركات الأسمدة خاصة العامة من تحقيق خسائر كبيرة ، حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية ب4.5 دولار ، فى حين شركات الأسمدة فى مختلف دول العالم تحصل علي سعر المليون وحدة حرارية من 2 إلى 2.5 دولار، وبالتالى فانها تملك ميزة تنافسية كبيرة فى التصدير عن شركاتنا ،والتى تنتج وتبيع بأقل من سعر التكلفة ، لانها تعانى من مشكلات أخرى تتعلق بتقادم الآلات والمعدات ،مما يجعلها كثيفة استهلاك الطاقة مقارنة بالشركات الحديثة .

ونوه بأن خفض سعر الغاز لنحو 3 دولارات ، أو ربطه بالسعر العالمى كفيل أيضا بزيادة إيرادات وأرباح الشركات الحديثة ، مثل شركة كيما فى أسوان ، التى انتهت مؤخرا من تشغيل مصنعها الجديد ، وبالتالى فى حالة خفض سعر الغاز ستتمكن من تعظيم ايراداتها واسترداد تكلفة المصنع فى فترة أقل.