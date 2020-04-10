شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: منطقة اليورو تقترب من حزمة اقتصادية لتخفيف أثر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن وزراء مالية منطقة اليورو يقتربون من تسوية خلافاتهم التى تحول دون الموافقة على برنامج بمليارات اليورو لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقال شولتس "يبدو أن الاتفاق ممكن،" مشيرا إلى أن هولندا، الوحيدة المطالبة بشروط صارمة لدول مثل إيطاليا وإسبانيا لكي تسحب من أموال المساعدات، قد خففت موقفها.

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وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى كلمتها الأسبوعية، إن النتائج اليومية لوباء فيروس كورونا تعطى سببًا للأمل، يشير إلى تباطئ انتشار الفيروس فى ألمانيا، ولكن لايجب أن يقلل هذا الأمل من القيود الاحترازية التى يتم اتخاذها حتى لا تصبح النتائج مدمرة.

وكانت السلطات الصحية فى ألمانيا أعلنت اليوم، الخميس عن تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أعلى معدل يومي لها؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.