شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك الاستثمار بلتون، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 مايو المقبل، مبررة ذلك بأن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية، كما يرى أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة.

وقال بلتون، فى تقرير بحثى، إنه ما زالت النظرة المستقبلية للتضخم في مصر محتواة إلى حد كبير، وفقاً للتوقعات، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.

وسجل التضخم العام السنوي 5.1% في مارس، منخفضاً بنحو طفيف عن قراءة فبراير عند 5.3%، ووفقاً لتوقعات بلتون تماماً، وتعكس القراءة السنوية زيادة الأسعار بنحو 0.6% على أساس شهري، مما يتفق أيضاً مع التوقعات، ومقابل استقرار الأسعار في فبراير، مما نرى أنه راجعاً إلى زيادة الإنفاق على السلع الغذائية ومتأثراً بزيادة أسعار السجائر في أواخر فبراير، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.7% في مارس مقابل تراجعها بنسبة 0.1% في فبراير، وشهد قطاع الكحول والتبغ ارتفاعاً بنسبة 6.1% مقابل الارتفاع الذي شهده بنسبة 1.4% في فبراير.

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وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، فيما انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر مارس 2020 مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.