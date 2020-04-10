شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: تطبيق تعليمات الرئيس وارتداء العمال الكمامات فى كافة المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأحد مواقع العمل اليوم و تعليماته بضرورة ارتداء العاملين لـ"الكمامات" من أجل سلامتهم سوف يتم تطبيقها فورا وبحسم بكافة مشروعات الشركة مع استمرار باقى الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة طبقا للتعليمات التنظيمية الصادرة داخل الشركة ارقام (2 ) و (3 ) والتى تعنى باتخاذ كافة التدابير اللازمة ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين و متابعة حالتهم الصحية و تطهير مواقع العمل بصورة دورية منتظمة وكذلك كافة وسائل الانتقال و استراحات العاملين و كافة مقرات الشركة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وأضاف المهندس محسن صلاح، أن شركة المقاولون العرب، سوف تطبق تعليمات ضرورة ارتداء واقى الوجه بكل شدة و حسم و لن يتم السماح لأى فرد بالدخول إلى مواقع العمل بالمشروعات المختلفة دون ارتداء واقى الوجه كما أنه سوف يتم تطبيق لائحة الجزاءات ضد المسئولين عن اجراءات السلامة داخل هذا المشروع وايضا على كل من يسمح للعاملين بالدخول الى المواقع دون استخدام الكمامات.

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وأكد أنه نقل لكافة المسئولين بالشركة أهمية التطبيق الحازم والجاد فى تطبيق تلك الإجراءات وعدم التهاون إطلاقا فى ارتداء مهمات السلامة للعاملين منها الكمامات و كافة الإجراءات اللازمة لسلامة العامل و التى تأتى على رأس الأولويات للقيادة السياسية و تقوم بتنفيذها الحكومة و كافة مؤسسات الدولة.