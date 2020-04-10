شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. "المالية" تنفق 30 مليار جنيه من مخصصات مواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ،أبرزها تصريحات البنك المركزى حول انخفاض التضخم لـ1.89 % في مارس 202 ، وارتفاع أسعار الذهب لقيمة 13 جنيها في التعاملات المسائية، وكذلك قرار رئيس هيئة الاستثمار بالسماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50 % من منتجاتها.

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس 2020 من 1.9% فى فبراير السابق له.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.



طارق عامر محافظ البنك المركزى

أسعار الذهب ترتفع 13جنيها بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 730 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 9-4-2020 فى مصر، ارتفاع كبير للمرة الثانية فى سوق الصاغة بمصر، بقيمة 13 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بعد ارتفاع 7 جنيهات مع فتح التعامل على الذهب ظهر اليوم.



سبائك ذهب

وثيقة "معاش بكرة" في 40 فرعاً للبنك الأهلي المصري الأحد القادم

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات شركة مصر القابضة للتأمين ، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وثيقة "معاش بكره"، في 14 فرعا من فروع البنك في شهر فبراير الماضي.

"هيئة الاستثمار" تسمح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلى

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا، تضمن عددا من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلي، حيث أشتمل القرار على عدد من الحوافز لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".

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محمد عبدالوهاب- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وزراء البترول والسياحة والطيران يبحثون التعاون في تنفيذ برنامج تحفيز الطيران

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث سبل التنسيق المشترك بين الوزارت الثلاث بشأن ضوابط واقتراحات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران بموجب قرارات مجلس الوزراء.



طارق الملا

شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: مخزون الدواء فى مصر كاف لـ4 أشهر

أشاد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد فيه على استعداد الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، من خلال توفير الأمن الدوائى الكامل لكافة السيناريوهات فى مواجهة كورونا ، وأن المخزون الاستراتيجى للدواء والمستلزمات الطبية فى مصر كافى لأى أوضاع طارئة من خلال كافة أجهزة الدولة.



الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية

وزير المالية: أنفقنا 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

قال وزير المالية محمد معيط لقناة العربية، أنه تم انفاق 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وزير المالية

منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من الايثانول والميثانول

فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدلات إنتاجية المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لتلبية احتياجات السوق المحلى، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية قامت بمنح المصانع المنتجة موافقات على حصص من مادة الايثانول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 173 ألف و729 لتر، وكذا مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألف و470 لتر وذلك خلال شهر مارس الماضى.

تحصيل 3.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى مارس الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصرى، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.