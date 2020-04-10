شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها والخام الأمريكى يرتفع 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها، نقلا عن وكالة رويترز، أن العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها والخام الأمريكى يرتفع 10%. وكان موقع العربية، أكد ارتفاع أسعار خام برنت النفطي بمقدار 3 دولارات للبرميل عقب انطلاق مؤتمر أوبك ومصدرون آخرون للنفط

وفى وقت سابق، قال الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي في الوكالة الدولية للطاقة، إن الدول المنتجة من خارج أوبك بلاس ستسهم في إيجاد الحل للأسواق، وأضاف أن قمة العشرين منصة في غاية الأهمية لحل مشكلة النفط حالياً، مشيرا إلى أن سعر نفط عند 10 دولارات قد لا يكون جيدا حتى للمستهلكين، وأكد أن السعودية تقوم بعمل كبير لتحقيق استقرار الأسواق وهذا ما تفعله منذ سنوات. وفق العربية.

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وأوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة "قد نسمع شراء الدول غدا للنفط لبناء استراتيجياتها ودعم الطلب"، وقال "أتمنى أن يتم الاتفاق على خفض كبير للإنتاج، والسعودية قامت بمهام كبيرة لتحقيق استقرار أسعار النفط والنقاشات اليوم في غاية الأهمية، ولكن نظرا لحجم التحدي الذي تواجهه الصناعة فمن المهم أيضا اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين غدا لمحاولة التوصل لحل لهذه المشكلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وصناعة النفط أحد ركائزه خاصة في هذه الأوضاع الهشة مع تفشي وباء كورونا".

ويرى بيرول أن هناك مصلحة للدول الكبرى الأخرى مثل الهند التي تعتبر الأكبر في تصفية النفط وحتى الصين أيضا وهي من جهة منتجة ومستوردة، وبعض هذه الدول ستساهم في إيجاد حل لشراء النفط ووضعه كمخزونات للحفاظ على استقرار الطلب، وأضاف أن هناك مصلحة للدول الكبرى الأخرى مثل الهند التي تعتبر الأكبر في تصفية النفط وحتى الصين أيضا وهي من جهة منتجة ومستوردة، وبعض هذه الدول ستساهم في إيجاد حل لشراء النفط ووضعه كمخزونات للحفاظ على استقرار الطلب.