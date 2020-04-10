أخبار البورصة اليوم الخميس 9-4-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-4-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، وسط أحجام تداول مرتفعة.

إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%. إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم القاهرة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، البنك التجارى الدولى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الملتقى العربى للاستثمارات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تربح 4.1 مليار جنيه البورصة تربح 4.1 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265.1 مليون ورقة مالية بقيمة 905.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 136.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 11708 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 728 نقطة.

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وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، بنك قناة السويس، بنك فيصل الإسلامى، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 769.5 ألف سهم، 58.7 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 17527 سهم، 200 ألف سهم، 4482 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، اميرالد للاستثمار العقارى، 1400 سهم، 4 آلاف سهم، على التوالى. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، بنك قناة السويس، بنك فيصل الإسلامى، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 769.5 ألف سهم، 58.7 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 17527 سهم، 200 ألف سهم، 4482 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، اميرالد للاستثمار العقارى، 1400 سهم، 4 آلاف سهم، على التوالى.

كما اشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 29.4 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 220 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالى.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 614.4 ألف سهم، 520 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، 90 ألف سهم، 1.135 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالى.





صفقة اودنأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة اودن للاستثمارات المالية لعدد 4.7 مليون سهم بقيمة 21.15 مليون جنيه.