شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. و"دبى" تربح 6.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده للجلسة الثامنة على التوالى، ليتجاوز مستوى 7 آلاف نقطة، وربحت بورصة دبى بنسبة 3.56% لتربح 6.46 مليار درهم، وعاودت بورصة البحرين التراجع للجلسة الثانية على التوالى، كما عاودت مؤشرات بورصة الكويت تراجعها متأثرة بتأجيل انضمامها لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وتراجعت بورصة قطر.



بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة تأجيل دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة تأجيل دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.59% خاسراً 121.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4596.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.39% خاسراً 172.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4910.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً 20.89 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.16 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.51%، خاسراً 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3884.43 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 187.1 مليون سهم بقيمة 62.9 مليون دينار كويتى عبر 15.2 ألف صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها العقار بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.24%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%.

وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.78%، ثم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 9.44%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 26.24% ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 9.54%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 8.40%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا 6.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7006.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.2% خاسرا 12.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6286.71 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا 6.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7006.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.2% خاسرا 12.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6286.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 239.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفع 88 سهما، فيما تراجع 94 سهما.

وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.01%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.38%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والبنوك بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "طباعة وتغليف"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.95%، ثم سهم الإنماء طوكيو بنسبة 9.67%، ثم سهم الخزف السعودي بنسبة 6.39%، فيما جاء سهم "تكافل الراجحى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.54%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 3.55%، ثم سهم "نادك" بنسبة 3.44%.

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