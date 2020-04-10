شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ألبرتا الكندية : أوبك لم تطلب منا خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيسون كينى رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، اليوم الخميس، أن أوبك لم تطلب من المقاطعة المنتجة للنفط خفض إنتاج الخام، مضيفا أن المقاطعة أوضحت بجلاء لكل من أوبك والولايات المتحدة أنها أدت بالفعل ما عليها.

وأبلغ كيني الصحفيين "لم نتلق طلبا لكبح إنتاج ألبرتا من الطاقة.. ما يهمهم داخل أوبك+ ألا يزيد منتجو أمريكا الشمالية الإنتاج لملء الفراغ الناتج عن تقليص إنتاجهم، إذا فعلوا ذلك."

يشارك وزير طاقة ألبرتا في مفاوضات اليوم بين أوبك ومنتجي النفط الآخرين بخصوص تقليص إمدادات الخام العالمية المتضخمة.