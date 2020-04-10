شكرا لقرائتكم خبر عن دميترييف: روسيا والسعودية تغلبتا على خلافاتهما بشأن خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير صندوق الثروة الروسى، اليوم الخميس، إن روسيا والسعودية تغلبتا على خلافاتهما التى كانت تحول دون خفض كبير لإنتاج النفط من أجل دعم أسعار الخام المنكوبة جراء أزمة فيروس كورونا.

وقال كيريل دميترييف، وهو أيضا من كبار مفاوضي النفط الروس، فى تصريحات لرويترز، إن خطوات خفض إنتاج الخام تتطلب دعم أوبك+، وهو تحالف يضم السعودية وروسيا، جنبا إلى جنب مع المنتجين الآخرين غير الأعضاء في المجموعة غير الرسمية.

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فيما قال مصدر فى أوبك: أن كل من السعودية وروسيا ستخفض 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون ب/ي

فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إنه يتعين على جميع منتجي النفط الرئيسيين في العالم الانضمام للجهود الرامية إلى مواجهة التراجع الحاصل في الطلب على النفط.

وأضاف نوفاك، خلال مؤتمر عن بعد لمجموعة أوبك+، أن النشاط الاقتصادي العالمي يتراجع والطلب على النفط انخفض بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يوميا.