شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة "الأولى بالرعاية والدعم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة تحديدًا هم الأولى بالرعاية والدعم خلال الفترة الحالية.

أشار، خلال لقائه على قناة سكاي نيوز عربية، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يمكنها الاستمرار والصمود في مواجهة الأزمة الحالية، لقلة إمكانياتها، وهي الأولى بالرعاية والدعم خلال الفترة الحالية والمقبلة، وهو ما فعلته الحكومة المصرية من خلال القرارات التي أصدرتها خلال الأيام الماضية.

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أضاف، أن قطاع السياحة أيضًا الخاسر الأكبر، وتلقى الإصابة الشديدة جراء انتشار فيروس كورونا، لأنه "أُغُلق بالكامل"، ويحتاج كافة أشكال الدعم.

واستكمل حديثه بقوله إنه من وسط المحن تأتى الفرص أيضُا، وهناك بعض القطاعات التي نشطت وقد تنشط خلال الفترة الحالية وبعد انتهاء الأزمة، كشركات الانترنت وخدمات الاتصالات، وهذه الفرص هي التي ستعيد الاقتصاد للعمل مرة أخرى.