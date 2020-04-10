شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 9 -4 -2020.



إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%. إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم القاهرة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، البنك التجارى الدولى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الملتقى العربى للاستثمارات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه البورصة تربح 4.1 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265.1 مليون ورقة مالية بقيمة 905.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 136.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 11708 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 728 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 18.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 8.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%

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- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.35%

- البنك التجارى الدولى-مصر بسعر إغلاق 65.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.80%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 12.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 27.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%