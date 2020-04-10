الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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أغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته لهذا الأسبوع مرتفعاً مع إطلاق مجلس الاحتياطي الاتحادي أحدث برامجه الرامية إلى دعم الحكومات المحلية والشركات المنكوبة في ظل إجراءات كبح تفشي فيروس .

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 281.48 نقطة بما يعادل 1.2 بالمئة ليصل إلى 23715.05 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.49 نقطة أو 1.44 بالمئة مسجلا 2789.47 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 62.67 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 8153.58 نقطة.

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