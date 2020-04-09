الاقتصاد

التجارة تحث الشركات على عقد جمعياتها عن بعد

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التجارة تحث الشركات على عقد جمعياتها عن بعد
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حثت وزارة التجارة الشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة على عقد جمعياتها العامة عن بعد ومن خلال وسائل التقنية الحديثة.

وأعلنت عن تمديد مهلة عقد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة شهرين إضافيين لهذا العام، لتكون المهلة ستة أشهر من نهاية السنة المالية بدلا من أربعة أشهر.

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ويأتي ذلك امتدادا للجهود التي تبذلها الوزارة والجهات الحكومية كافة في تيسير أعمال القطاع الخاص واتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع انتشار فيروس covid 19.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة لانعقاد الجمعيات العمومية سيساعد في تمكين المسهمين أو الشركاء من المشاركة في مداولات الجمعيات والتصويت على قراراتها.

وتهدف «التجارة» من ذلك إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على نتائج أعمال شركاتهم وتقاريرها السنوية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تنمية تلك الكيانات الاقتصادية واستدامتها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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