هيئة المهندسين تؤجل رسوم الاشتراكات 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعه الافتراضي «عن بعد» الذي عقده مساء أمس الأول، تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية في الهيئة، لمدة 6 أشهر لتراخيص المكاتب والشركات المنتهية قبل 3 أشهر، أو التي ستنتهي تراخيصها بعد 3 أشهر من تاريخ السادس من أبريل 2020. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد الشهراني، أن القرار يأتي متماشيا مع إجراءات وجهود الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا، والتي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، تقديرا للوضع الذي تمر به المكاتب والشركات الهندسية في المملكة.
وبين أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه عن بعد دعم وتكثيف وتسخير وتسهيل الإجراءات وبشكل مباشر لعمليات التواصل الالكترونية للمهندسين والفنيين والأخصائيين، إلى جانب المكاتب والشركات الهندسية، حيث استحدثت الهيئة تفاعلا مباشرا في الموقع الالكتروني للهيئة، خاصة في الخدمات الأكثر طلبا واستفسارا.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه تم خلال الاجتماع فتح خيارات تجديد تراخيص المكاتب والشركات الهندسية من خلال مدد مختلفة، بحيث يمكن للشركة أو المكتب الهندسي اختيار مدة الترخيص التي تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات حسب رغبة صاحب المنشأة، بدلا من إلزامهم بتجديد 3 سنوات كما كان في السابق.
أبرز نتائج الاجتماع:
- تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية 6 أشهر
- استحداث تفاعل مباشر في موقع الهيئة للخدمات الأكثر طلبا
- فتح خيارات تجديد التراخيص لمدد تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات
- توجه لإطلاق دورات عن بعد ومنصة لتقديم الاستشارات الهندسية
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