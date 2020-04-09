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3 تعديلات لضوابط الدعم في حساب المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأ برنامج حساب المواطن تطبيق 3 تعديلات لضوابط الدعم، تشمل: إثبات استقلالية الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وبلغ إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 حتى الدفعة الأخيرة (مارس 2020) أكثر من 68.8 مليار ريال، في حين يستفيد من البرنامج حاليا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين والبالغ عددهم نحو 15 مليون شخص.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أن التعديلات تضمنت تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلا.

وأفاد البرنامج بأنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة وتم دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس، مشيرا إلى أن التسجيل كان متاحا في البرنامج منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020، مما أتاح المجال للمواطنين بالتسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن.

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وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد يبلغ سنه ثمانية عشر عاما أو أكثر، كون دعم الأسرة هدفا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، حيث اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق لأنهم يسكنون مع أسرهم، وطالب البرنامج المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار - صك ملكية السكن - مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما أعطى الأفراد المستقلين مهلة لمدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020 ( بنزين91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو وات )، وجاء هذا التعديل بهدف ضمان توجيه المنافع الحكومية ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقا ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج في حال كان المستفيد مستوفيا لشروط الأهلية والاستحقاق.

3 تعديلات لضوابط الدعم في حساب المواطن

تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد

يشمل من تقدم قبل 10 مارس 2020 ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم تتم دراسة أهليته

يستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلا

سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة وتمت دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس

يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير

ألا يتجاوز مخصص الدعم في مارس 2020 ( بنزين91: 1.55 ريال / لتر، الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو وات)

الهدف ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي لتشجيع الاستهلاك الرشيد