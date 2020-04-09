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حساب المواطن يقدم إيداع أبريل.. وإجمالي الدعم يتجاوز 71 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أودع برنامج حساب المواطن أمس 2.3 مليار ريال، مخصص دعم أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وقدم البرنامج موعد إيداع الدفعة الحالية يوما واحدا لمزامنة اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهو اليوم المخصص لصرف الدعم، يوم عطلة أسبوعية (الجمعة).

ووفق إحصائية البرنامج، بلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال، منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ29 (أبريل 2020) 82%، ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة تراجع بنسبة 0.9%.

وأشار إلى أن 52% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 892 ريالا.

وأفاد بأن عدد أرباب الأسر بلغ 2.2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكل الذكور المستقلين 47%، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.