قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن وزير الاتصالات سينظم عملية الصرف بمكاتب البريد من خلال 4 آلاف منفذ، بالإضافة إلى تخصيص 600 مدرسة فى بعض المحافظات، كما أن هناك جزء يتم تنظيمه من البنوك الزراعية، وسيكون موجود في الرسالة النصية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن صرف المنحة ستكون يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس، موضحاً أن كل شخص مستحق يتلقى رسالة نصية، تشمل يوم الصرف والمنفذ الذى سيصرف منه.
وذكر وزير القوى العاملة، أن الأعداد التي تقدمت وصلت إلى 1 مليون و900 ولكن من يتم يستحق الصرف لهم 1 مليون و400 شخص، مردفاً: "اكتشفنا حالات وفيات فى الأسماء، وأسماء أطفال وآخرين لهم حيازات زراعية ولهم ممتلكات ومنقولات وآخرين لهم معاشات حكومية أو خاصة وتكافل وكرامة، حيث تم تدقيق البيانات لمنح المستحق للمنحة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير القوى العاملة: خصصنا 4000 الآف منفذ و600 مدرسة بالمحافظات لصرف منحة الـ 500 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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