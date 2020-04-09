شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة "معاش بكرة" في 40 فرعاً للبنك الأهلي المصري الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات شركة مصر القابضة للتأمين ، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وثيقة "معاش بكره"، في 14 فرعا من فروع البنك في شهر فبراير الماضي.

ومن المنتظر بحسب بيان الشركة اليوم ،أن تتوفر الوثيقة حصرياً لعملاء البنك في 40 فرعاً من فروع البنك الأهلي المصري يوم الأحد القادم.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شهد إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء

عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري و شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي".

Advertisements

وأكد الوزير أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.

كما أكد أن منتج التأمين البنكي الجديد يضع إطارا للتعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية و غير المصرفية فى الاقتصاد المصرى، وفي إطار تفعيل الشمول المالي.

وتتميز وثيقة "معاش بكره" بمميزات لا توجد في أي وثيقة أخرى، فعلى سبيل المثال لا تتطلب كشفاً طبياً، وتتيح للعميل تحديد قيمة المعاش وفقاً لرغبته وتعطيه المرونة في دفع أقساط متغيرة واختيارية بناءً على مقدرته دون الحاجة إلى دفع أقساط ثابتة.