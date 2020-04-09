شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: العقود الآجلة للنفط تواصل خسائرها والخام الأمريكى يهبط 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن العقود الآجلة للنفط تواصل خسائرها والخام الأمريكى يهبط 5% بما يعادل دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 10% في وقت سابق.

وأشارت الوكالة الدولية، العقود الآجلة للنفط تواصل خسائرها وبرنت ينزل دولارا للبرميل بعد ارتفاعه أكثر من 10% في وقت سابق.

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وقال مدير صندوق الثروة الروسى، اليوم الخميس، إن روسيا والسعودية تغلبتا على خلافاتهما التى كانت تحول دون خفض كبير لإنتاج النفط من أجل دعم أسعار الخام المنكوبة جراء أزمة فيروس كورونا.

وقال كيريل دميترييف، وهو أيضا من كبار مفاوضي النفط الروس، فى تصريحات لرويترز، إن خطوات خفض إنتاج الخام تتطلب دعم أوبك+، وهو تحالف يضم السعودية وروسيا، جنبا إلى جنب مع المنتجين الآخرين غير الأعضاء في المجموعة غير الرسمية.

فيما قال مصدر فى أوبك: أن كل من السعودية وروسيا ستخفض 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون ب/ي