شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا يتفقان على تخفيض إنتاج النفط 23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر لوكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن كل من السعودية وروسيا ستخفض 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون ب/ي

فيما قال وزير النفط الإيراني، بدءا من يناير 2021، سينخفض الإنتاج 6 ملايين ب/ي؛ خفض 10 ملايين ب/ي هو لمايو ويونيو 2020 فحسب؛ ومن يوليو إلى نهاية 2020 خفض 8 ملايين ب/ي

وتابع، تخفيضات نفط أوبك+ البالغة 10-11 مليون ب/ي هي بخلاف التخفيضات المتوقعة من دول مثل البرازيل والنرويج والولايات المتحدة.

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وأضاف وزير النفط الإيرانى، يوجد مقترحان لخفض إنتاج أوبك+ النفطي 10 ملايين و11 مليون ب/ي،:" استثناء إيران وفنزويلا وليبيا من تخفيضات الإنتاج".