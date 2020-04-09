شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: الاقتصاد المصرى والعالمى قد يحتاج لأكثر من عام أو عامين للعودة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن الإصابة التى حدثت للاقتصاد المصرى والعالمي بشكل عام، تحتاج لأكثر من عام أو عامين للعودة لما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا.

أضاف، خلال لقائه على قناة سكاي نيوز عربية، أنه لابد من الاقتصاديين في مصر وفي العالم أجمع دراسة الوضع الحالي، والتأثير الاقتصادى لانتشار فيروس كورونا على كل دولة، ومدى تأثرها، وكيف يمكن إعادة الوضع إلى ما قبل انتشار الفيروس.

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وذكر أنه حتى الآن لا توجد دراسات جادة وحقيقية للوضع الاقتصادى الحالى، ومدى تأثره بانتشار الفيروس، ودراسة الأوضاع الاقتصادية فيما بعد انتهاء الأزمة، وعلى دول العالم اتخاذ إجراءات فورية من أجل ذلك.

وقال إن الإصابات التي حدثت فى الاقتصاد شديدة، وليست في مصر فقط ولكن في دول العالم أجمع، وسنحتاج لوقت كبير لإعادة الوضع لما قبل كورونا.