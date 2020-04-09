شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس تعلن انضمام شركات لمبادرة الخليج 365 لدعم الجيش الأبيض بخصومات 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن عددا من شركات الملابس استجابت لمبادرة الخليج 365 بدعم الجيش الأبيض من أطباء وممرضين وذلك بتقديم خصومات لهم على المنتجات المختلفة داخل محلاتهم التجارية تتراوح بين 20-50% وذلك بموجب تقديم البطاقة التعريفية الخاصة بالطبيب أو الممرض.

كشفت الشعبة عن انضمام كل من محلات تاي هاوس بخصومات 50%، ومحلات وفروع مينز كلوب بخصومات 20%، ومحلات ماريو كنالي والتي أعلنت عن خصومات 30%، ومحلات بامبينو بالإسماعيلية خصم 20%، ومحلات أراك للملابس الرجالي عن خصم 40% على جميع المنتجات ومحلات هاي بوينت خصم 20%، وقدمت محلات شوت خصومات تصل إلى 20% ومحلات دي بيكرز للملابس الرجالي 20%، ومحلات جيفرنى خصم 20% ، ومحلات بولين خصم 20% ومحلات بولين و دايس وواكر ووكابتنو وأيمن للتجارة وتورينو خصومات 20%.

والجدير بالذكر أن عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية أكد أنه فور الإعلان عن مبادرة الخليج 365 لدعم الجيش الأبيض تم عرض المبادرة على جميع أعضاء الشعبة الذين أبدوا استجابة سريعة وقررا حوالى 30 شركة، منح خصومات فورية للأطباء والممرضين تصل لـ20% على جميع المنتجات.

وأضاف حسن، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن من بين تلك الشركات المشاركة فى المبادرة "دايس" ، وقطونيل ، وتاى هاوس ، وكولت ، وواكر ، وتاون تيم ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقى المشاركين فى المبادرة فى إعلان رسمي خلال أيام، موضحا أنه بتقديم الكارنية الخاص بالطبيب أو الممرض يحق له الحصول على هذه الخصومات بشكل فورى من المحلات التجارية التى سيتم الإعلان عنها.

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وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، أطلق مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة يتم طرحها عبر مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، وشبكة الإصدارات التابعة لها، فى إطار الدور الوطنى لوسائل الإعلام فى مساندة البلاد فى أوقات الأزمات، وتقدمها المؤسسة الصحفية أمام الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، وأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن الجنود الأبطال من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة فى ممارسة عملهم داخل المستشفيات فى محافظات مصر المختلفة.