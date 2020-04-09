شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى لاجتماع أوبك+: على المنتجين التحرك بحسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ وزير الطاقة الجزائرى، الاجتماع الافتراضى لمجموعة أوبك+، اليوم الخميس، أن على منتجي النفط أن يتحركوا بشكل حاسم وفورى لإعادة التوازين إلى السوق والمساعدة في وقف انهيار الأسعار العالمية.
كان وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب، قال للإذاعة الحكومية إن الهدف من اجتماع منتجي النفط بعد ظهر اليوم الخميس هو "التوصل إلى اتفاق على خفض كبير لإنتاج النفط".
وأضاف عرقاب أن مثل هذا الخفض سيكون من أجل "إعادة التوازن إلى السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين".
وكان قد أعلن مصدر بوزارة الطاقة الروسية عن استعداد بلاده لخفض إنتاجها النفطى بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج فى الربع الأول من 2020، ويأتى ذلك قبل اجتماع اليوم الخميس، لدول تحالف "أوبك+" لبحث سوق النفط.
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