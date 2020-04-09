شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس الذي يعد آخر جلسات الأسبوع قبيل عطلة رسمية في عدد من الأسواق العالمية، وتلقى المعدن النفيس دعما من انخفاض الدولار أامم أغلب العملات الرئيسية.



ومن جانبه، توقع رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" تعافياً قوياً للاقتصاد الأمريكي لو تمكنت الحكومة الفيدرالية من السيطرة على تفشي فيروس "كوورنا".

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وأظهرت بيانات جكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بحوالي 261 ألف طلب إلى 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في مارس/آذار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع نسبته 0.3%.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 4.1% وأغلقت عند 1752.8 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 6.5%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 1754.5 دولار وأقل سعر عند 1676.5 دولار.