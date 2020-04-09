شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط مكاسب قوية وتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 26.94 ليسجّل مستوى 28.30 كقمة تداولات اليوم، لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليضغط على مستوى 25.60، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لاختبار 24.50 كهدف سلبي تالي قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر لاختراق 26.94 والثبات فوقه لتأكيد الاندفاع نحو 30.00 كهدف رئيسي تالي.

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