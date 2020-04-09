شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.0966، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.1067 على المدى القصير.

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