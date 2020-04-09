شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات بين "أوبك +" على خفض الإنتاج النفطي بشكل كبير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن اجتماع منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين الذي يعرف باسم "أوبك +" يناقش اتفاقاً بخفض كبير في إنتاج النفط.



وأضافت الوكالة أن "أوبك" ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا يدرسون خفض الإنتاج بأكثر من 12 مليون برميل يومبياً ويرغبون في مساهمة من منتجين آخرين بخمسة ملايين برميل يومياً.



ويفوق ذلك ما تحدثت عنه الأسواق بخفض ربما يصل إلى عشرة ملايين برميل يومياً، كما أن الخفض جاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الرياض وموسكو عليهما حل الخلافات لدعم سوق الطاقة.