وزير التموين يطمئن المواطنين: احتياطي القمح يكفي 8 شهور

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن وضع جميع السلع الاستراتيجية والاحتياطي الخاص بها يتم متابعتها يوميا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أن الحد الأدنى لأى سلعة من السلع الاستراتيجية لا يقل عن 3 شهور.
وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن موسم حصاد القمح سوف يبدأ منتصف الشهر الجاري على آخر الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على 3.6 مليون طن سوف تغطى لمدة 4 شهور ونص، فضلا عن 3 شهور تم تغطيتها، وبالتالى القمح يكفى الدولة المصرية لمدة من 7 لـ 8 شهور.
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