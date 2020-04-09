شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يشتري حصص في ثلاث شركات نفط عالمية بـ1.2 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي " السيادي السعودي" بشراء حصص في ثلاث شركات نفط عالمية بقيمة 1.2 مليار دولار.

حيث قام بشراء حصص في شركات نفط أوروبية، بما في ذلك حصة بـ200 مليون دولار في شركة النفط الحكومية النرويجية، بحسب "العريية".

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وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الصندوق قام أيضًا ببناء حصص في كل من Royal Dutch Shell وTotal وEni بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ولديه حصص في أوبر ولوسيد موتورز لإنتاج السيارات الكهربائية. كما خصص 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن يناير الماضي أنهم يخططون لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.