شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة تُمدد مذكرة تفاهم لبيع أحد استثماراتها حتى نهاية يوليو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن تمديد مذكرة تفاهم مبدئية لبيع أحد استثماراتها، لمدة إضافية تنتهي في 31 يوليو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، إن التمديد يأتي من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

يُشار إلى أن الشركة قامت، في أكتوبر 2019، بتمديد مذكرة التفاهم لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 إبريل 2020.

ويُذكر أن الشركة تلقت، في ديسمبر 2018، عرضاً مبدئياً لشراء كامل حصتها البالغة 10% في شركة السلام لصناعة الطيران، بمبلغ مبدئي قدره 100 مليون ريال.

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وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 36.9 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من إحدى استثمارات الشركة.

وقابل ذلك ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة الشرعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.