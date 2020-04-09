شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح الوطنية للتعليم 10.5% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 10.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 29 فبراير 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 13.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 29 فبراير 2019.
وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي بالمجمعات التعليمية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من شركة الخوارزمي التعليمية.
وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 25.1 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 29 فبراير 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 23.6 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2019.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 10.1% إلى 54.4 مليون ريال مُقابل إيرادات بلغت 49.4 مليون ريال في الربع الثاني المنتهي في 29 فبراير 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتربية والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 11.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنهي في 30 نوفمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام الربع المنتهي في 30 نوفمبر 2018.
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