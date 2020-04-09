شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية فتيحي تبحث ما تم توزيعه من أرباح عن 2019 في 5 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 5 مايو المُقبل، وذلك للنظر في ما تم توزيع من أرباح عن العام 2019 بقيمة 11 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الخميس، إن الأرباح تم توزيعها بما نسبته 2% من رأس مال الشركة.

وتبحث الجمعية تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020.

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كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى تسجيل خسائر هبوط في قيمة الاستثمار فى شركة زميلة (شركه الجوف للتنمية الزراعية) خلال عام 2019، بمبلغ 24.8 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات خلال عام 2019، مقارنة بالعام السابق بنسبة 14.8%؛ ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 7.8 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 100.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 147.7 مليون ريال خلال العام 2018.