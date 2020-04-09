شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الصناعات الكهربائية تبحث شراء الشركة أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الصناعات الكهربائية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 4 مايو المُقبل، للنظر في مُقترح شراء الشركة لأسهمها لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين بحد أقصى 350 ألف سهم.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن شراء الأسهم سيتم لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وبحسب البيان، تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء نحو 53%.
ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر التمويل من موارد الشركة الذاتية.
وأشار البيان، إلى أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه حتى 7 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 40.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات من 705.9 مليون ريال إلى 577.6 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع، كلذلك ارتفعت المصروفات المالية من 9.3 مليون ريال إلى 11.1 مليون ريال بسبب إرتفاع تكلفة ومستوي التمويل .
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