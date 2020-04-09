شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم فقدان الاقتصاد وظائف بأكثر من التوقعات في مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من صدور بيانات سلبية دون اتلوقثعات بشان سوق العمل في كندا.



وأعلنت وزارة العمل الكندية فقدان الاقتصاد 1010.7 ألف وظيفة خلال مارس/آذار الماضي، وهو ما تجاوز توقعات محللين بخسارة 427 ألف وظيفة مقارنة بقراءة فبراير/شباط التي أضاف الاقتصاد خلالها 30.3 ألف وظيفة.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 7.8% في الشهر الماضي، وهو اعلى مستوى للبطالة منذ عام 2011، وذلك مقارنة بنسبة 5.6% في فبراير/شباط، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 7.4% خلال مارس/آذار.



هذا، وجاءت هذه البيانات السلبية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الكندي بالتزامن مع الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا" وأضرارها السلبية البالغة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريككي بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7152، وسجل أعلى مستوى عند 0.7182 وأقل سعر عند 0.71.